DONATI, Morso Patric? Nessun danno, si è scusato

(ANSA) - LECCE, 08 LUG - Il morso di Patric ? "non mi ha fatto nulla e si è scusato immediatamente. Se ne tenga conto". Con grande sportività il difensore del Lecce Giulio Donati torna sull'episodio di ieri durante la partita dei pugliesi contro la Lazio. Il morso ricevuto da Patric fa il paio con il calcione ricevuto in pieno viso da Bonazzoli una settimana addietro : "Anche io vivo di emozioni, capisco Patric perchè in una partita così combattuta ci può stare una cosa del genere - dice Donati. Patric si è scusato immediatamente, il suo era un gesto da punire con il rosso, ma non mi ha arrecato alcun danno. Quindi chiederei a chi deve giudicare di mettersi una mano sulla coscienza. Il giocatore laziale poi è stato corretto, a differenza di Bonazzoli, che una settimana fa che non si è nemmeno scusato e questo mi mette tristezza". "E' stata una partita molto emozionante, ne abbiamo viste di tutti i colori" dice Donati. Il tecnico Liverani aveva chiesto la scintilla per dare una svolta a questa classifica asfittica, per porre fine a questa emorragia di sei sconfitte consecutive. I suoi uomini lo hanno ripagato alla grande: tre punti contro la Lazio, e controsorpasso, al momento, al Genoa. Donati è stato uno dei protagonisti della vittoria del Lecce sulla Lazio, vera spina nel fianco sulla corsia dei biancocelesti: "Non è stato facile riprendersi dopo il gol annullato, poi il piccolo infortunio di Gabriel che, alla fine, ci ha salvato la partita. L'abbiamo vinta di gruppo e questo deve essere il nostro atteggiamento, perchè una squadra che si deve salvare deve saper soffrire". Una vittoria che dà morale e fiducia nella prospettiva salvezza: "Siamo felici di essere ancora in corsa per questo obiettivo - conclude il terzino. Ora che, dopo la prestazione fatta nelle gare, è arrivata anche la vittoria che regala fiducia a questo gruppo". (ANSA).