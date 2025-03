Domenica Napoli-Fiorentina, sentite Ulivieri: "Bisogna capire come stanno i viola"

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha parlato del Napoli, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: "Il calendario del Napoli non è difficile, ma nel campionato italiano va detto che non esistono partite facili. Scudetto al Napoli? Gli azzurri ci credono come prima, la classifica lo ha sempre detto".

Cosa si aspetta dalla sfida contro la Fiorentina?

"Sarà una bella gara, ma bisognerà capire lo stato dei Viola. Dopo il viaggio in Grecia il recupero della Fiorentina potrebbe essere duro. Ritorno al 4-3-3 per Conte? Mi metto nei panni di voi giornalisti ed aspetto la prossima conferenza di Conte per fargli proprio questa domanda.