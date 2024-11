DODO, Gli auguri social da parte della Fiorentina

È sicuramente l'uomo del momento in casa Fiorentina. Dopo un avvio di campionato al di sopra di ogni aspettativa, Dodo è stato convocato anche dalla Selecao, dove sarà disponibile per il match contro l'Uruguay. Oggi, però, è anche un giorno speciale per il terzino viola, che festeggia il suo 26° compleanno. La società gigliata, dopo aver celebrato la sua convocazione con vari post, ha voluto anche rendere omaggio alla sua festa. Ecco il post sulla piattaforma ufficiale viola di X: