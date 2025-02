Dodo festeggia le 100 presenze in maglia Fiorentina. Lo premia Ferrari

Prima di tornare negli spogliatoi per poi entrare in campo in Fiorentina-Lecce, il terzino brasiliano Dodo è stato celebrato dal club viola con una maglia per le sue 100 presenze da quando si è trasferito a Firenze. Al Franchi davanti a fotografi e tifosi è stato il direttore generale Alessandro Ferrari a consegnare la maglia con il numero 100 per Dodo.