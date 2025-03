Dodo e la maglia celebrativa delle 100 presenze nella Fiorentina: il video

Con la partita contro il Lecce Dodo ha tagliato un traguardo importante in Italia: le 100 presenze in maglia viola. Per questo il direttore generale Alessandro Ferrari ieri ha voluto donargli una maglia celebrativa. Il terzino brasiliano (che nelle stesse ore veniva inserito tra i pre-convocati del Brasile, segnale che il ct della Seleçao lo osserva e lo tiene in considerazione) ha festeggiato con una buona prestazione contro i giallorossi, impreziosita dall'assist per il gol di Gosens.

A fine gara ha anche spiegato che era stato il compagno a suggerirgli dove crossare: "Parlo spesso con Robin e mi dice di guardare il secondo palo quando arrivo sul fondo perché lui fa quel movimento lì. Sono contento perché abbiamo lavorato bene in settimana e ci eravamo messi in testa di uscire da qui con la vittoria. Era molto importante il carattere della squadra, sono molto contento. Noi dobbiamo restare concentrati perché ogni partita e ogni campionato è molto importante per noi".