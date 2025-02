Social Dodo dedica un messaggio a Kean su IG: "Tanti auguri fratello, ti aspetto sul campo"

In occasione del compleanno di Moise Kean, Dodo ha voluto fare un gesto speciale per il compagno di squadra. Su Instagram, ha infatti pubblicato una storia con un messaggio di auguri per l’attaccante viola: "Tanti auguri fratello, che Dio ti benedica, ti aspetto sul campo". Un messaggio affettuoso che sottolinea il legame e l’amicizia tra i due giocatori, con Dodo che esprime il suo sostegno e la sua attesa per il ritorno di Kean in campo.

Si ricorda che, lo scorso weekend, Kean ha subito un trauma cranico durante la partita contro il Verona, e attualmente non è ancora chiaro quando sarà possibile vederlo nuovamente in campo. Il suo recupero è monitorato dallo staff medico.