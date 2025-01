DODO, De Gea fa sempre un miracolo. C'era Dio con noi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai canali ufficiali della Fiorentina, per commentare la vittoria sulla Lazio, è intervenuto Dodo: "Molto bello. La squadra necessitava di questa vittoria, era una gara difficile contro una squadra di alto livello. Siamo entrati con atteggiamento diverso e intelligenza, dobbiamo continuare così. Adesso torniamo a Firenze che domenica giochiamo col Genoa e possiamo alzare ancora il livello".

Prosegue: "Sappiamo il livello della Lazio, era difficile oggi. Siamo stati 90 minuti con la partita in mano, ci siamo comportati bene. Abbiamo parlato molto prima della partita, ne usciamo felici e torniamo bene a casa".

Che reazioni ha avuto sul palo di Gudmundsson e sulla parata di De Gea?

"Ogni partita De Gea fa un miracolo. È molto importante per noi, dà una mano in ogni occasione. Se siamo compatti possiamo anche aiutarli, ma c'è sempre un momento in cui arriva un suo miracolo. Il palo? Eravamo tutti davanti, oggi c'era Dio affianco a noi".

Che azione è stata quella del secondo gol?

"Ho parlato molto con Folorunsho in settimana, mi diceva che quando aveva la palla potevo andare, che tanto me la passava. Quando c'è stata quell'occasione mi ha aspettato e me l'ha data: ho visto Moise andare sul primo e due difensori che lo seguivano, l'ho messa sul secondo e sono felice ci sia arrivato Lucas".

Ha indosso i pantaloncini numero 9, quelli di Beltran.

"I miei li ho regalati ai tifosi, dovevo venire a fare l'intervista e allora mi sono fatto dare i suoi pantaloncini. Grazie Lucas! (ride, ndr)".