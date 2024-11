DODO, 90' in panchina nel pari tra Brasile e Uruguay

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima esperienza con la maglia verdeoro del Brasile si conclude con zero minuti in campo per Dodo. Il terzino della Fiorentina è rimasto tutta la gara in panchina nell'1-1 con cui i suoi hanno pareggiato contro l'Uruguay nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali. Per la Seleçao in gol l'ex viola Gerson, il quale ha riacciuffato il vantaggio Celeste firmato dal madridista Valverde.