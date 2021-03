DJURDJEVIC, Haaland meglio di Vlahovic? Non so

Nel corso della lunga intervista a Tuttomercatoweb.com, Uros Djurdjevic, attaccante da 19 gol in stagione allo Sporting Gijon ha parlato anche di un ex compagno ai tempi del Partizan Belgrado come Dusan Vlahovic della Fiorentina. "Sta mostrando semplicemente il tipo di potenziale su cui sta lavorando. Ha appena iniziato a trasformare il suo talento in qualità, è un ragazzo molto intelligente: ha iniziato a giocare con la Primavera, ha capito le esigenze del calcio italiano, ha imparato la lingua .. Usa entrambi i piedi, ha un ottimo colpo di testa, si muove molto bene, è un gran lavoratore e concentrato sul suo obiettivo. Cesare Prandelli ha riconosciuto tutte queste qualità e ora Dusan lo ha ripagato coi gol e buone gare sul campo".

E' il miglior giovane 9 del mondo dopo Haaland?

"Non sono sicuro che Erling Haaland sia migliore di Dusan Vlahovic al momento. Si sa quanto sia difficile la Serie A per un giovane giocatore. Dusan si sta mettendo in mostra in una serie dove è in competizione con attaccanti come Ibrahimovic, Imobille, Martinez, Lukaku... La domanda è come se la caverebbe Haaland in Italia, anche se è sicuramente un giocatore fantastico".