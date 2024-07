DISTEFANO, La Reggiana interessata all'attaccante

NOTIZIE DI FV FRANCHI, COMMISSIONE DA L'OK PER OLTRE 24.700 POSTI Come appreso da FirenzeViola.it, in relazione alla questione stadio “Franchi” questa mattina si è riunita la Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. All’esito della riunione, è stato espresso parere... Come appreso da FirenzeViola.it, in relazione alla questione stadio “Franchi” questa mattina si è riunita la Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. All’esito della riunione, è stato espresso parere... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi