DIRITTI TV, Ultimi esami su fondi, assemblea Lega il 19

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Slitterà con ogni probabilità a giovedì, e si terrà in un hotel a Roma, l'assemblea della Lega Serie A, convocata inizialmente per mercoledì in videoconferenza, con all'ordine del giorno l'offerta di partnership per la media company avanzata dalla cordata di fondi Cvc-Advent-Fsi. La decisione è stata presa oggi al termine di una riunione informale fra tutti i 20 club, per consentire di chiarire ogni dubbio, facendo incontrare a partire da questa sera per i prossimi due giorni gruppi ristretti di società con gli advisor e gli esperti che hanno affiancato il comitato costituito per trattare con il consorzio di private equity. (SEGUE).