DIRITTI TV, Gare in chiaro? Rai e Mediaset alla finestra

Partite in chiaro? Rai e Mediaset pronte a farsi avanti se la Lega inserirà un pacchetto specifico nel bando per il triennio 2024/27. Lo scrive Milano Finanza che spiega che Mediaset, in particolare, sarebbe pronta a stanziare 200 milioni di euro. La condizione, per entrambe, è che il prossimo bando - che potrà coprire dai tre ai cinque anni - contempli anche la trasmissione di gare in chiaro, un'ipotesi che secondo il quotidiano non dispiacerebbe al governo Meloni.

Le prospettive infatti non sarebbero roseo per quanto riguarda le paytv. Tim si chiama infatti fuori dalla gara, lasciando Dazn senza partner per affrontare l'ingente investimento. Sky non sembra propensa a grandi investimenti, alla finestra c'è sempre Amazon che però non sarebbe interessata a tutte le partite. Tutte dunque aspettano dettagli sull'asta.