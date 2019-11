DIRITTI TV, Club divisi, in Lega nuovo rinvio

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Nuovo rinvio, almeno fino al 16 dicembre, nella trattativa fra Lega Serie A e Mediapro per il canale tematico dal triennio 2021-24. L'assemblea infatti non ha approvato una controproposta di accordo redatta dalla commissione diritti tv della Lega, alla luce di quella formulata dagli spagnoli a inizio novembre dopo mesi di negoziati. A quanto si è appreso, a fronte di 10 'sì', 6 club hanno votato 'no' (Bologna, Roma, Torino, Inter, Milan, Lecce), si sono astenuti Fiorentina, Juventus e Napoli, mentre il Sassuolo era assente per il lutto che ha colpito la famiglia Squinzi. Non è stata messa ai voti la proposta di Mediapro, mentre con 18 voti favorevoli l'assemblea ha deciso di "migliorare il testo" della commissione "entro l'assemblea del 16 dicembre", ha spiegato l'ad della Lega, Luigi De Siervo, chiarendo che "non c'è stata nessuna bocciatura. Si è deciso di migliorare il testo". (ANSA).