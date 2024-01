DIAMANTI, Inter stanca dall'Arabia. Coi viola sarà dura

FirenzeViola.it

Alessandro Diamanti, ex calciatore, ha commentato i principali match di cartello della 22esima giornata di Serie A. In uno spezzone andato in onda su Lady Radio, l’ex viola ha espresso la propria opinione su Fiorentina-Inter: "La Fiorentina è una squadra difficile da affrontare, soprattutto quando è molto sostenuta dai propri tifosi. L’Inter arriva stanca dopo il rientro dall’Arabia, per loro sarà una sfida ostica e molto aperta".