DIA, È tornato a Salerno per fare lavoro differenziato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Boulaye Dia è tornato a Salerno ma continua a lavorare a parte per smaltire l'infortunio subito contro il Milan, rivela TuttoSalernitana.com.

Era stato ugualmente convocato dal Senegal per la Coppa d'Africa ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca e non è stato inserito nella lista definitiva. Persa la manifestazione continentale, adesso Dia dovrà concentrarsi solo sulla Salernitana e in particolare a smaltire l'infortunio al bicipite femorale sinistro: di certo non sarà a disposizione per la partita di domenica prossima contro il Genoa, ma proverà a strappare quantomeno la convocazione per quella successiva sempre all'Arechi contro la Roma, a cui lo scorso anno segnò di tacco all'Olimpico.