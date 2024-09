DI NAPOLI, Vlahovic sopravvalutato. Ha fatto bene solo in viola

FirenzeViola.it

L'ex calciatore Arturo Di Napoli è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Queste le sue parole su un ex giocatore della Fiorentina, Dusan Vlahovic: “Il serbo ha qualità. Ma se paragoniamo il prezzo pagato dalla Juventus, penso che sia sproporzionato. Se guardiamo ai giovani italiani con le stesse caratteristiche, penso che ne possiamo trovare di migliori rispetto a Dusan Vlahovic. Ci sono tanti nomi, anche nei campionati di Serie B. Massimo Coda, secondo me, non ha nulla da invidiare a Vlahovic. Hanno più o meno le stesse caratteristiche. Sa fare reparto, è uno che vede la porta. Poi, quando è salito in Serie A, ha fatto un po' più fatica”.

E riguardo al Vlahovic che giocava con la maglia viola: “Dusan è un giocatore sopravvalutato, lo dico da sempre. Ha fatto bene un anno alla Fiorentina. Ma quanti giocatori ci sono che fanno bene solo un anno? Calciatori che costano quelle cifre devono fare la differenza. Non lo considero un top player, come non considero Leao un top player. Leao ha velocità e, quando è in partita, è difficile da marcare, ma complessivamente, in un anno, per il suo allenatore ci sono più dolori che gioie”.