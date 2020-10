DI MARZIO, Tutto vero: la Fiorentina voleva De Rossi

Per parlare del suo ultimo libro (Grand Hotel Calciomercato) e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Gianluca Di Marzio che ha svelato anche un curioso retroscena riguardante la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Nonostante i comunicati di Commisso che rispetto la storia di De Rossi è vera, non prendiamoci in giro. La Fiorentina aveva chiamato persino il presidente del Consiglio per avere il patentino di De Rossi, poi passiamo noi per quelli che danno le fake news. La abbiamo detta in un momento in cui non doveva uscire e poi ha complicato tutto, ma ancora oggi la Fiorentina è ancora arrabbiata con me, ma faccio soltanto il mio lavoro".