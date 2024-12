DI LIVIO, Juve attenta: Lazio e Viola possono dar fastidio

FirenzeViola.it

L'ex viola Angelo Di Livio ha parlato a TvPlay di alcuni temi di attualità, citando anche la Fiorentina. Queste le sue parole: "La vittoria della Juventus in Coppa Italia contro il Cagliari? Bella vittoria, ma questa squadra ha troppi alti e bassi. La Juve doveva stare a 4-5 punti dal primo posto, non dal quarto. Deve stare attenta a Lazio e Fiorentina che sono squadre che possono davvero dar fastidio per la Champions League".