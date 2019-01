DI FRANCESCO, Problemi per Florenzi e Pellegrini

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Ritengo l'Atalanta un avversario forte e molto temibile per il quarto posto. Non ha impegni europei e per questo fa paura, ha tutte le carte in regola per ambire alla Champions. Domani sarà una partita combattuta sotto tutti i punti di vista, contro una squadra che in casa contro le grandi ha sempre fatto molto bene. Dobbiamo essere bravi a imporre il nostro gioco, nonostante le loro qualità". Eusebio Di Francesco mette in guardia la Roma dalle insidie di Bergamo contro la formazione allenata da Gasperini. Riguardo alla formazione, il tecnico dei giallorossi confessa di dover fare i conti con dei contrattempi. "Florenzi e Pellegrini hanno accusato qualche problema durante la rifinitura, dobbiamo valutarli - spiega -. La formazione è un po' in bilico. Non penso ai diffidati, giocherà la squadra migliore". In attacco spazio a Dzeko. "Si è allenato bene, credo che più importante dell'aspetto fisico sia quello psicologico perché un attaccante ha bisogno di gol - conclude Di Francesco -. Edin fa girare la squadra".