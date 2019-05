DI BIAGIO, L'obiettivo è vincere l'Europeo

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "L'obiettivo è ottenere il massimo risultato. Il girone è difficile e la formula è difficile ma il nostro obiettivo è quello di vincere l'Europeo". Lo ha detto il tecnico della nazionale Under 21 Luigi Di Biagio alla conferenza di inizio del pre ritiro al Centro sportivo di Formello dove gli Azzurrini prepareranno fino all'8 giugno in vista degli Europei di categoria che vedrà l'Esordio dell'Italia il 16 giugno contro la Spagna al Dall'Ara di Bologna. "Ambizioni? Tutti mi chiedono di vincere, ma le mie ambizioni sono proprio quelle. Tutti mi dicono che ho una squadra fortissima ma penso che ce l'ho sempre avuta anche quando non lo era, figuriamoci oggi", ha aggiunto Di Biagio. "Vincere l'Europeo sarebbe la ciliegina sulla torta - ha concluso - non voglio mettere le mani avanti ma se non si dovesse raggiungere quell'obiettivo sarebbe un peccato buttare tutto quello che abbiamo fatto in 8 anni. Quello che abbiamo fatto è apprezzato in tutta Europa tranne che in Italia".