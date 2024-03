DI BELLO, Dopo Lazio-Milan arbitra... in Champions

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Di Bello riparte... dalla Champions League. Nonostante la sospensione di circa un mese in Italia a causa del tanto discusso arbitraggio in Lazio-Milan, che accese gli animi di Lotito, il fischietto di Brindisi già mercoledì sera si ritroverà in campo al Santiago Bernabéu. La UEFA l'ha infatti designato come quarto uomo nel team tutto italiano che dirigerà la sfida Real Madrid-RB Lipsia, ottavo di ritorno in programma il prossimo 6 marzo.

Il direttore di gara sarà Davide Massa, mentre Alassio e Meli gli assistenti. Irrati e Valeri (AVAR) infine, saranno protagonisti davanti al monitor.