DELNERI, Juve? Con la Fiorentina mi è piaciuta molto

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Luigi Delneri, ex tecnico della Juventus, su Rai Radio 1 Sport ha parlato così verso il derby d'Italia tra i bianconeri e l'Inter: "Inter e Juve sono due squadre diverse: l'Inter produce, la Juve gioca più in attesa, ma è in netta crescita. Contro la Fiorentina mi è piaciuta molto: è stata solida, caratteriale, tosta e sicura. A mio avviso il risultato di Juve-Inter non determinerà il campionato, ma la consapevolezza di poter ambire al titolo. In questo momento vedo la Juve seconda dietro l'Inter".

Sul Milan: "Ha avuto alti e bassi finora, con tanti giocatori nuovi da inserire in un contesto che non conoscevano. Però è inutile discutere Pioli, è un allenatore che ha fatto molto per il Milan. Stefano ha le qualità per superare questo periodo difficoltoso".