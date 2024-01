DEL RE, Viola al Franchi coi lavori? Si può: ok di Arup

Fonte: ToscanaTV

Intervenuta questa mattina a Toscana TV nel corso della trasmissione "Refresh", la candidata sindaco di Firenze Democratica Cecilia Del Re ha parlato della situazione legata allo stadio Franchi e anche alla possibilità da parte della Fiorentina di continuare a giocare all'interno dell'impianto durante i lavori. Ecco le sue parole: "Al momento di impostare il progetto, la nostra priorità è sempre stata quella di garantire continuità sportiva alla Fiorentina e guardando ad altre soluzioni già adottate in altre realtà - come Udine o Bergamo - è stato visto come sia possibile lavorando a lotti dare la possibilità alla squadra di continuare a giocare all'interno dello stadio.

Questo era uno dei requisiti previsti nel concorso di progettazione: sarebbe stato un vantaggio sia per il club che per i tifosi. I lavori in questo modo durerebbero di più ma interloquendo con il Governo, come ha fatto il dg Joe Barone per chiedere lo slittamento dell'impiego dei fondi oltre il 31/12/26, è emersa la possibilità di spostare il termine dei cantieri, visto che oltretutto Arup si è reso disponibile a realizzare un piano di lavori che preveda la disputa delle partite durante i lavori".