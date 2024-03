DE ZERBI, Le sue parole sanno di addio: gli scenari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto De Zerbi al termine della gara del Brighton con la Roma ha pronunciato parole che, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola, sanno di addio. "Vediamo se riusciremo a raggiungere un’altra volta un traguardo importante, poi l’anno prossimo chi ci sarà penserà a come migliorare questa stagione" è stata la frase pronunciata dal tecnico che in due stagioni ha portato il Brighton in una posizione mai raggiunta in Premier e una qualificazione storica in Europa. Il suo contratto scadrà nel 2026 ed ha una clausola di uscita 13 milioni ma ovviamente le parti troverebbero un accordo.

Così si guarda già avanti, con alcune big pronte all'assalto. Anche in Italia il tecnico ha tanti estimatori, compresa quella Fiorentina che già in passato lo aveva corteggiato, ma ora guadagna 5 milioni l'anno, ingaggio non da club viola insomma. Per il quotidiano infatti potrebbero essere le big internazionali a pensare a lui. Ossia il Liverpool che chiude l’era Klopp, il Barcellona che Xavi ha annunciato lascerà anche in caso di trionfo in Champions, il Bayern Monaco che ha già ufficializzato a fine stagione il divorzio da Thomas Tuchel. Nella lista degli estimatori di De Zerbi ci sono anche Chelsea e Manchester United, che hanno allenatori di cui non sono pienamente convinte.