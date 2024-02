DE ZERBI, In Italia? Non so quando: penso solo al Brighton

FirenzeViola.it

Intervistato da SkySportNews, l'attuale tecnico del Brighton Roberto De Zerbi ha parlato, tra le altre cose, anche del suo futuro tra l'Italia e le voci che lo etichettano come il principale candidato a sostituire Xavi a Barcellona. Il tecnico bresciano non ha escluso neanche un ritorno in Serie A dopo l'esperienza al Sassuolo. Queste le sue parole: "Amo l’Italia e il calcio italiano. Uno degli obiettivi che ho è quello di tornare ad allenare in Italia, non so quando accadrà. Sto bene in Premier League e al Brighton, non posso che essergli grato.So che ci sono alcune società top che mi vogliono, ne sono orgoglioso.

Però ora sono concentrato sul Brighton, voglio dare il massimo e competere al meglio per dare soddisfazioni a questo club. Poi, non ci saranno problemi a lavorare in un'altra grande squadra nella mia carriera, per poter vincere Premier, Serie A o Bundesliga. Ma non c’è un tempo specifico per andare via".