DE ZERBI, Gli agenti del tecnico si trovano a Barcellona

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Jijantes gli agenti Edmundo Kabchi ed Edoardo Crnjar sono a Barcellona per incontrare la dirigenza blaugrana. I due, oltre a curare gli interessi di Ronald Araujo (il cui contratto in blaugrana scade nel 2026), fanno parte anche dell'enturage del tecnico italiano Roberto De Zerbi, uno dei possibili nomi per sostituire Xavi a fine anno.