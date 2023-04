DE ZERBI, Aquilani diventerà un allenatore importante

In un'intervista rilasciata a Sportmediaset, l'attuale allenatore del Brighton Roberto Zerbi ha parlato anche della sua stima per Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera: "Italiano, Dionisi e De Zerbi sono i nomi nuovi del made in italy in panchina? Penso che ci siano tanti allenatori giovani in rampa di lancio. Zanetti dell'Empoli è molto bravo, oppure qualcuno che è indietro come livello ma secondo me diventerà un allenatore importante: Aquilani, che sta allenando la Primavera della Fiorentina".

Sul suo futuro ha aggiunto: "Non ho parlato con nessuno ma penso che in questo momento per il mio percorso, per la mia vita sia importante rimanere al Brighton. La mia volontà è quella di rimanere, poi dovrò parlare col club e confrontarci per capire cosa si aspettano, cosa vogliono, quali sono le loro ambizioni".