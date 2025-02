De Siervo sugli stadi: "Alcuni non all'altezza, però molti impianti si stanno modernizzando"

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha parlato a SPOBIS, un appuntamento dedicato allo sport business a livello Mondiale, organizzato oggi e domani ad Amburgo, in Germania. Queste le sue parole sugli stadi italiani: "Se c’è un aspetto in cui il nostro calcio è rimasto indietro rispetto agli altri campionati europei è senza dubbio quello delle infrastrutture. Oggi la principale criticità della Serie A non è la qualità del gioco o la competitività, ma il fatto che molti dei nostri stadi non sono all’altezza degli standard internazionali. L’assegnazione a Italia e Turchia di Euro 2032 sta accelerando i processi per la realizzazione di nuovi impianti in città strategiche come Milano e Roma, oltre a Bologna, Cagliari, Empoli, Firenze e Genova.

Tuttavia, la burocrazia continua a rappresentare un ostacolo enorme. Paradossalmente, in questo momento storico non mancano i fondi, i progetti o le idee, ma la capacità di trasformare questi piani in opere concrete".