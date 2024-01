DE SIERVO, Italiano si distingue: garanzia di calcio spettacolo

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano ha vinto il premio di miglior allenatore del mese di Serie A per quanto riguarda dicembre. Nel comunicato con cui la Lega ha annunciato il vincitore, l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato così la vittoria del tecnico della Fiorentina: “Nel mese di dicembre la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha saputo distinguersi per qualità di gioco, concretezza e organizzazione difensiva al punto di concedere una sola rete in 5 gare al suo secondo titolo di allenatore del mese, Italiano è ormai una garanzia di calcio spettacolo con l’ulteriore merito di saper sfruttare al meglio tutta la rosa a disposizione.

La Fiorentina, in piena corsa per un posto in Champions League, è il risultato dell’ottimo lavoro del suo allenatore e della Società, che ha allestito una squadra competitiva e con una mentalità vincente”.