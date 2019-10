DE SANTIS, Caceres in grado di cambiare la difesa

Il procuratore ed esperto di mercato Lorenzo De Santis ha parlato così di Martin Caceres e dall’apporto che sta dando alla causa viola in quest’avvio di campionato: "Caceres è un giocatore in grado di cambiarti la difesa. È poliedrico perché ha rivestito tutti i ruoli del reparto. Dobbiamo augurarci che abbia una continuità di impiego rispetto a quanto avvenuto in passato come alla Lazio o alla Juventus. Nella prima esperienza con i bianconeri era tra i più forti del campionato, poi un infortunio gli complicò la strada. Rischiò anche di trasferirsi al Milan. Se riuscisse a spalmare nel corso del campionato la qualità e personalità che ha sarebbe un valore aggiunto importantissimo".