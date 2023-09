DE SANCTIS, Dia out per comportamento non consono

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella conferenza stampa post calciomercato del direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis ha annunciato l'assenza di Boulaye Dia per la trasferta di Lecce di domani sera; ecco le sue parole come riportate da Il Mattino: "Non è stato convocato, nelle ultime 48 ore per atteggiamenti e comportamenti non ha dato l’idea al mister che potesse affrontare a Lecce una partita complicatissima. Prima la squadra, poi i singoli. Emotivamente per i comportamenti avuti nelle ultime 48 ore non si è dimostrato pronto per giocare una battaglia, è una scelta condivisa da società ed allenatore".

A proposito di scelte De Sanctis si è anche soffermato sulla questione offerte per l'attaccante granata: "Giovedì notte abbiamo ricevuto un’offerta di prestito con diritto di riscatto, non cito i numeri per non creare un incidente diplomatico. Non sono stato contattato pur parlando varie lingue, è arrivata a mezzanotte. Quest’offerta ha toccato la sua suscettibilità, mi aspetto che Boulaye riconosca quanto la Salernitana ha fatto per lui. Io, il presidente e tutta la Salernitana questo comportamento non lo dimentichiamo".