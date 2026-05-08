De Rossi su Vanoli: "Paolo un amico e mio ex ct. Giusto due piazze così siano in A"

vedi letture

L'allenatore Daniele De Rossi, nella conferenza stampa a due giorni da Fiorentina-Genoa, ha parlato del suo rapporto con Paolo Vanoli che ritroverà domenica da collega, dopo averlo avuto anche da vice-ct in Nazionale: "Paolo è un amico. Anche se poi è sempre stato il mio mister. E’ stato il mio allenatore in seconda con Conte in Nazionale.

E’ una persona di cui ho stima. E’ stato bello iniziare insieme, abbiamo trovato due grandi realtà, due belle piazze ed è giusto che queste due piazze stiano in Serie A".