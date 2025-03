De Rossi, quante opzioni per il futuro: "Guardo molto anche al calcio estero"

Premiato presso il Salone d'Onore del Coni, per la 19ª edizione del "Premio ASI Sport&Cultura", nella sezione "Gesto Etico", Daniele De Rossi si è intrattenuto a margine della cerimonia con i giornalisti presenti, parlando del progetto Ostiamare, ma anche della Roma e del suo futuro professionale: "In questo momento mi sto sdoppiando, assolvendo a questo ruolo che mi sono dato per strutturare una società (l'Ostiamare, ndr) che possa stare in piedi da sola, affidandola a persone che sto scegliendo e che sceglierò, ma tutti sanno che la mia passione è allenare e che il mio futuro sarà su una panchina.

Sulla possibile destinazione, De Rossi resta vago, ma alla domanda sull'eventualità di allenare all'estero risponde senza esitazioni: "Ho seguito molto il calcio italiano in questi mesi, ma mi tengo anche aggiornato sugli altri campionati. Ho provato a migliorare una lingua che non conoscevo benissimo, avendo avuto il tempo libero per fare cose che un giorno mi serviranno. Inghilterra? Non è un problema di dove, ma di trovare delle persone che vedano qualcosa in me e che per questo siano disposte ad affidarmi un incarico".