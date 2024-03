DE ROSSI, Osvaldo è mio fratello, non sapevo tutto

Vocegiallorossa.it riporta le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Daniele De Rossi, al termine di Brighton-Roma 1-0, a proposito del momento di difficoltà psicologica attraversato dall'ex compagno di squadra Pablo Daniel Osvaldo: "Ci parlerò con Dani, è mio fratello. Ci siamo sentiti e preferirei non esprimere nulla, non sapevo tutto, io ci sono sempre per lui, come è stato lui per me quando sono andato in Argentina".