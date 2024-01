DE ROSSI, Il Viola Park è pazzesco e importantissimo

Daniele De Rossi ha rilasciato la prima intervista da allenatore della Roma ai canali ufficiali del club: "Provo stupore perché faccio fatica a riconoscere le strade, le rotonde dei posti che ho visto per 18 anni consecutivamente, emozioni perché rivedo luoghi e facce che hanno condiviso con me una parte gigante e bellissima della mia vita, e consapevolezza che c’è un lavoro importante da fare, non possiamo stare qui a guardarci intorno".

Come ha trovato Trigoria?

"È stato lo shock forse più grande perché ho trovato un posto che ogni tanto faccio fatica a rendermi conto confrontandolo a quando c’ero io perché è completamente trasformata, ovviamente in meglio. Pochi mesi fa guardavo la presentazione del centro sportivo della Fiorentina che è qualcosa di pazzesco, non ci sono mai stato, mi dicono che è qualcosa di meraviglioso, e pensavo a quanto può essere bello e importante avere un centro sportivo del genere. Poi entrato qua dentro mi rendo conto che è una cosa incredibile, sono quasi invidioso per gli anni in cui non ho vestito questa maglia, proprio perché stare dentro questo posto in queste condizioni è qualcosa che adesso mi rendo conto che forse c'è mancato, all'epoca io stavo benissimo, però qui c’è forse più di quello di cui abbiamo bisogno”.