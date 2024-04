DE ROSSI, Il mio futuro? Non è il momento di parlarne

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia di Roma-Lazio e, nella conferenza stampa della vigilia il tecnico giallorosso Daniele De Rossi, oltre a parlare delle emozioni per il primo derby in panchina, ha risposto anche ad alcune domande sul suo futuro, rimandando tutto a fine stagione nonostante alcune voci che, in caso di mancata conferma a Roma, lo darebbero come uno dei principali candidati per la panchina della Fiorentina: "Io e la società parliamo spesso del futuro a breve termine, del campionato. Ho capito bene la domanda, ma la pausa ci è servita per parlare del futuro che in questo momento è più importante per noi, i prossimi due mesi".