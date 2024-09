DE ROSSI, Europa? C'è anche la Viola, come sempre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN.

Come vi vedete nella lotta per l'Europa?

"Rispetto tutti, sono squadre forti. Lo stesso Bologna, che sembrava un exploit, ha preso un tecnico molto bravo e preparato come Italiano. Potrebbero anche riconfermarsi... E poi le altre. Milan e Juventus hanno fatto uno squadrone, impossibile non avere l'Inter tra le favorite. Anche la Lazio è costruita con logica e fisicità. E l'Atalanta ormai è una realtà a tutti gli effetti. Il Napoli viene da un'annataccia e lavorerà sulla qualità che con l'allenatore sulla voglia di rivalsa. E poi la Fiorentina, come sempre... Otto-nove squadre, sarà difficile tenerne almeno quattro sotto".