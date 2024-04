DE PAOLA, Juve? Coi viola non mi aspetto grandi svolte

FirenzeViola.it

Il giornalista, Paolo De Paola, ha parlato a TMW Radio della Juventus, prossima avversaria della Fiorentina: "Non si può non fare quadrato, ci sono due obiettivi da portare a casa in questo finale di stagione. E sono importantissimi per il club ora. Le ultime prestazioni hanno portato pochissimi punti. E' sensato tutto questo. Con la Fiorentina cosa mi aspetto? Non una svolta dal punto di vista del gioco.

La Juve in precedenza è riuscita a imporsi con carattere e grinta, non con la qualità del gioco. Si è legata ai momenti dei singoli, ma non a una coralità di gioco. Se si ritrovano e si uniscono, sicuramente la Juve può dare tanto. Ma il gioco non c'è mai stato e non credo che ci sarà ora".