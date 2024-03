DE MARCO, Marchetti doveva ammonire Arthur, vi spiego

FirenzeViola.it

L'ex direttore di gara, Andrea De Marco, ha commentato a TMW l'arbitraggio sul quale è stata mossa più di una polemica in Torino-Fiorentina: "La gestualità di Ricci è sempre da ammonizione, l'arbitro non deve mai tollerarla. Il problema è che Marchetti sbaglia a non ammonire subito Arthur, lo avesse fatto avrebbe spento nell'immediatezza le proteste di Ricci e avrebbe evitato un'espulsione. Questo è stato un errore, forse non voleva nemmeno ammonirlo".