DE LAURENTIIS, Sarri? Dimissioni sono da perdente

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Mediaset in occasione del match di Champions League contro il Barcellona. Queste le sue dichiatazioni, in riferimento in particolare alle dimissioni di Maurizio Sarri dalla Lazio: "Questa scelta mi ha molto stupito. Dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista, ti devi assumere le tue responsabilità.

Se te accetti un ruolo, devi portare a termine il tuo impegno, per rispetto verso la società, i giocatori e i tifosi. Troppo facile dare le dimissioni, chi le dà è un perdente. Non conosco le motivazioni, ma Lotito non mi sembra irruento: è un uomo che ha delle qualità e si dovevano trovare soluzioni nel rapporto per cui una squadra quasi a fine campionato non si lascia".