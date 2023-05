DE LAURENTIIS, Festa scudetto sarà contro la Fiorentina

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, BIGLIETTI ROMA: AI VIOLA CIRCA IL 30%. I SETTORI... Continuano ad emergere ulteriori dettagli su quello che sarà lo spicchio di stadio Olimpico e soprattutto il numero dei biglietti che saranno messi a disposizione dei tifosi della Fiorentina per la finale di Coppa Italia contro l’Inter del 24 maggio: secondo... Continuano ad emergere ulteriori dettagli su quello che sarà lo spicchio di stadio Olimpico e soprattutto il numero dei biglietti che saranno messi a disposizione dei tifosi della Fiorentina per la finale di Coppa Italia contro l’Inter del 24 maggio: secondo... NOTIZIE DI FV SALERNITANA, DAGLI EX ALLO STATO DI FORMA: IL PUNTO La Fiorentina stasera partirà per Salerno in vista della sfida di campionato di domani contro la Salernitana. I campani stanno attraversando un super momento di forma: si trovano ora al quattordicesimo posto in classifica a sette lunghezze dalla zona retrocessione. Da... La Fiorentina stasera partirà per Salerno in vista della sfida di campionato di domani contro la Salernitana. I campani stanno attraversando un super momento di forma: si trovano ora al quattordicesimo posto in classifica a sette lunghezze dalla zona retrocessione. Da... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi