DE LAURENTIIS, Con Barone se ne va una persona leale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso su Twitter il suo dolore per la scomparsa di Joe Barone: "Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare. Un grande vuoto per la moglie Camilla, per i figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, per la Fiorentina, il suo Presidente Commisso e per tutti quelli che lo hanno conosciuto per le sue capacità umane e professionali. Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli partecipano al dolore immenso che questa tragedia ha causato".