DE LAURENTIIS, Ai tifosi dico calma, stiamo tornando

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli ha parlato in confereza stampa il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis: "Sono contento della prestazione dei ragazzi, li ho ringraziati personalmente. Hanno dimostrato di essere squadra, a me dispiace per i tifosi perché quando si perde c'è rammarico. Vedo un Napoli che sta trovando la strada giusta. Ai tifosi dico di stare sereni e calmi, perché il Napoli sta tornando".

Sull'arbitraggio: "Mi dispiaceva per Rocchi con il quale mi sono intrattenuto prima della partita perché pensavo: "chissà quale ulteriore imbarazzo proverà". Che volete dire degli arbitri? Stanno commettendo errori dall'inizio del campionato, lo denunciate voi: evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Bisogna distendere gli animi e fare quello che la Lega non fa mai: discuterne, con chi ha la responsabilità. Federazione, Lega, devono pensare a come possiamo modificare tutto quanto, visto che ogni settimana i media non fanno altro che vivere e creare il dibattito sull'arbitraggio. Vuol dire che l'arbitraggio ha, alla base, una crisi di utilizzazione. In Inghilterra ci sono stati arbitraggi non eccezionali, però nel passato sembrava che tutto funzionasse al meglio. Noi abbiamo un calcio che soffre ed è invecchiato: noi usiamo molto la tattica, che non esiste in Inghilterra dove il calcio è molto più spettacolare".