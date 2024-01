DE LA FUENTE, Domani con la Juventus sarà diversa

FirenzeViola.it

Alla vigilia della sfida contro la Juventus in programma domani alle 18, l'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha parlato ai canali ufficiali del club: "Siamo cambiati dalla partita d'andata (vinta dalla Juventus, ndr) perché siamo cresciuti in questa stagione, ma anche loro hanno trovato una maturità e hanno una buonissima squadra. Sarà molto difficile, speriamo sia una partita bella come all’andata ma speriamo il risultato sia diverso.

Quando affronti questo tipo di partite non puoi non essere operaio, non essere motivato, non essere agguerrito. Dobbiamo cercare di avere le idee molto chiare su qual è il nostro obiettivo in questo momento".