DE GEA, Viola chiedono informazioni sullo spagnolo

Sono in corso in questi giorni delle valutazioni tra i pali della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Relevo la dirigenza viola avrebbe chiesto informazioni all'entoruage di David De Gea per capire la fattibilità dell'affare. Il portiere spagnolo in questi giorni era stato in trattativa con il Genoa, trattativa poi saltata. Vedremo se arriverà comunque in Serie A, magari proprio alla Fiorentina.