De Gea, il suo contratto sarà rinnovato fino al 2026

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso i suoi canali social ha dato la notizia, il contratto di David De Gea sarà rinnovato per un ulteriore anno. La Fiorentina quindi, come sottolineato in precedenza anche da FirenzeViola.it, eserciterà l'opzione unilaterale presente sul contratto dello spagnolo per prolungare fino al 2026 l'accordo con un ingaggio raddoppiato per l'ex Manchester United. Questo quanto riportato da Fabrizio Romano che sottolinea come la decisione sia stata presa con la volontà del presidente Rocco Commisso di continuare con De Gea anche per la prossima stagione. Di seguito il post Instagram del noto esperto di calciomercato: