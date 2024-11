DE GEA, È lui il giocatore viola del mese di ottobre

David De Gea giocatore del mese per la Fiorentina a ottobre. Lo ha comunicato lo stesso club sui propri canali social, celebrando il proprio portiere con un'immagine del giocatore spagnolo premiato dai tifosi viola. Questo il post:

PLAYER OF THE MONTH️

Powered by @SammontanaTweet @D_DeGea è stato il più votato dai tifosi su InViola come miglior giocatore del mese di Ottobre! ️#forzaviola #fiorentina #potm pic.twitter.com/ZZU01HzGzL