Social De Gea e l'affettuosa dedica alla madre dopo la vittoria contro l'Inter

vedi letture

Ieri sera al Franchi la Fiorentina ha battuto per 3-0 l'Inter campione d'Italia in carica in una serata definita magica anche dal tecnico dei gigliati Raffaele Palladino. Vittoria con dedica speciale per il portiere gigliato David De Gea. L'ex estremo difensore del Manchester United ha dedicato la vittoria alla madre per celebrare il suo compleanno. Questo il post Instagram del numero 43 della Fiorentina: