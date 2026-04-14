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De Gea e Gosens esultano sui social dopo l'1-0 alla Lazio: "Vittoria fondamentale"

De Gea e Gosens esultano sui social dopo l'1-0 alla Lazio: "Vittoria fondamentale"FirenzeViola.it
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Oggi alle 15:10News
di Redazione FV

La Fiorentina ieri ha messo, come lo ha definito lo stesso Paolo Vanoli, un mattone importante nella lotta salvezza, battendo per 1-0 la Lazio al Franchi. Un successo che porta anche la firma di David De Gea, portiere viola che ha effettuate almeno un paio di parate decisive, strepitosa quella ad inizio match su Zaccagni. Lo spagnolo sul proprio profilo Instagram ha esultato pubblicando un post con il commento: "Combattendo per ogni momento. Forza Viola".

Allo stesso modo sui social ha celebrato la vittoria della squadra e il proprio gol decisivo ai fini del risulatato finale, Robin Gosens, che attraverso l'immagine della sua esultanza ha così commentato: "Alcune foto parlano da sole. Vittoria fondamentale".