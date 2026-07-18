De La Fuente: "Yamal sta bene. Messi è un esempio per tutti i calciatori"
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Il CT della Spagna, Luis De La Fuente, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale di domenica sera, che vedrà l'uno di fronte all'altro Messi e Lamine Yamal. Queste le sue parole su i due fuoriclasse: “Lamine sta bene. Domani faremo l’ultimo allenamento e sarà il momento cruciale perché se succede qualcosa non avremo più tempo per recuperare. Messi è un esempio per tutti i giocatori più giovani. Giocare a 39 anni una finale è speciale, ma io sprono sempre Lamine a essere Lamine”.
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