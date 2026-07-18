De La Fuente: "Yamal sta bene. Messi è un esempio per tutti i calciatori"

vedi letture

Il CT della Spagna, Luis De La Fuente, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale di domenica sera, che vedrà l'uno di fronte all'altro Messi e Lamine Yamal. Queste le sue parole su i due fuoriclasse: “Lamine sta bene. Domani faremo l’ultimo allenamento e sarà il momento cruciale perché se succede qualcosa non avremo più tempo per recuperare. Messi è un esempio per tutti i giocatori più giovani. Giocare a 39 anni una finale è speciale, ma io sprono sempre Lamine a essere Lamine”.